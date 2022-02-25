Санкт-Петербург, , 10:31 — REGNUM Водитель иномарки, который вместе с машиной провалился в яму с кипятком в Санкт-Петербурге, спустя несколько дней после несчастного случая скончался. Об этом 25 февраля ИА REGNUM сообщили в пресс-службе НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе.

Машина провалилась в яму с кипятком в Петербурге. (цитата группы «ВК» ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб. Фото: Ида С.) Vk.com/spb_today

«Пациент скончался», — сообщили в стационаре.

Напомним, ЧП произошло в ночь на 22 февраля на перекрестке улицы Лени Голикова и проспекта Ветеранов. Машина с водителем провалилась в промоину с кипятком, в результате чего тяжелые травмы и ожоги получил 63-летний мужчина. По данному факту прокуратура начала проверку.

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