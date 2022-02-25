Астана, 25 февраля, 2022, 10:28 — ИА Регнум. Система прослеживаемости товаров необходима для борьбы с серым импортом и нелегальным оборотом товаров. Об этом 23 февраля заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в Нур-Султане на заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе.

Иван Шилов ИА REGNUM Мишустин

Пилотный проект по прослеживаемости холодильного и морозильного оборудования стартует 1 июня.

«Если проект докажет востребованность, можно будет расширить его и на другие виды продукции, контролировать путь их движения от производителя до конечного потребителя», — сказал Мишустин.

По его словам, большое значение имеет соглашение о применении навигационных пломб, позволяющего создать бесшовную систему таможенного транзита товаров. Мишустин призвал «обеспечить скорейшую ратификацию соглашения во всех государствах-членах» ЕАЭС.