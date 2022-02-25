Ярославль, 25 февраля, 2022, 10:50 — ИА Регнум. В Ярославской области за 2021 год естественная убыль населения составила 14 тысяч 846 человек. Об этом сообщает Ярославльстат.

Кладбище в Ярославле

В прошедшем году всего в регионе родилось 10 тысяч 238 человек, при этом умерло — 25 тысяч 84 человека. По сравнению с показателями 2020 года количество умерших увеличилось на 3 тысячи 667 человек.

В целом естественная убыль населения за январь-декабрь 2021 года увеличилась на 4 тысячи 13 человек по сравнению с 2020 годом.

Больше всего смертей пришлось на январь и октябрь-декабрь 2021 года.