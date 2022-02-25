Камызяк, Астраханская область, 25 февраля, 2022, 10:28 — ИА Регнум. В Астраханской области задержан подозреваемый в убийстве 14-летней девочки, тело которой нашли на берегу Волги 23 февраля. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

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Подозреваемым оказался местный житель 1976 года рождения, который занимался частным извозом. Он дал признательные показания: рассказал, 22 февраля он увидел девочку около магазина и предложил довезти её до дома, потом предложил покататься и привез на берег реки Волга вблизи села Чаган Камызякского района. Там он изнасиловал девочку, а затем связал руки и сбросил в воду.

Тело девочки рыбаки нашли на берегу Волги 23 февраля. Её сумку с личными вещами и телефоном обнаружили на дне реки в ходе следственный действий. Было возбуждено уголовное дело об убийстве.

В ближайшее время действия подозреваемого будут переквалифицированы по другой статье в связи с тем, что убийство сопряжено с изнасилованием. Расследование уголовного дела продолжается.