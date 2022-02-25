Москва, , 10:26 — REGNUM «Депутаты новой волны» обозначили свою позицию по отношению к специальной операции России на Украине.

Донбасс Иван Шилов, ИА REGNUM

«Войны не хочет никто. Но почему никто ничего не писал так активно, когда на протяжении 8 лет стреляют и убивают на Донбассе? А там сотни тысяч наших сограждан, людей, говорящих на русском языке. А когда людей заживо сожгли в Одессе? Почему так активно никто не писал, когда НАТО продвигалось к нашим границам. Ради чего? Ради мира? Наши западные партнеры утверждают, что они хотят только мира. Но назовите хотя бы одну страну, которая бы выиграла от вмешательства в ее внутренние дела США или их союзников? Эти вмешательства всегда сопровождались трагедиями и жертвами. Вспомним страшные кадры бомбардировок Югославии, Ирака, Ливии и Сирии, тысячи беженцев, вынужденных бежать из родной страны. Нужно извлекать уроки истории. Военная операция России на Украине — это защита, защита жизней жителей ЛНР и ДНР, защита нашей безопасности. Это миротворческая операция, конец геноцида и предотвращение нападения на Россию. Это самозащита России. Россия войны не начинает, она ее заканчивает», — написала на своей странице в социальной сети заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Амельченкова («Единая Россия»).

Заместитель председателя комитета по малому и среднему предпринимательству Олег Голиков («Единая Россия») отметил, что специальная операция России — это защита населения в ЛНР и ДНР и самозащита России.

«Объявленная операция имеет две цели: мирная жизнь на Донбассе и защита России от ставших очевидными военных угроз на её границах. Это избавление России от военных угроз, которые НАТО последовательно создавала и наращивала у наших границ», — отметил он.

Член комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Олег Гарин («Единая Россия»), заявил, что «цель России — поддержка Донецкой и Луганской народных республик в соответствии с договорами о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи, а также демилитаризация и денацификация Украины — это необходимо, чтобы обеспечить полную гарантию безопасности России, всех ее граждан».

«Военная операция, объявленная нашим главнокомандующим, без сомнения, тщательно продумана. Российская армия имеет в своем распоряжении современные высокотехнологичные виды вооружений, позволяющие наносить предельно точные удары исключительно по объектам военной инфраструктуры и таким образом минимизировать потери среди мирного населения. Кроме того, неоднократно подчеркивалось, что украинские военнослужащие, сложившие оружие, могут чувствовать себя в безопасности», — подчеркнул Олег Гарин.

Первый заместитель председателя комитета по науке и высшему образованию Александр Мажуга написал на своей станице в социальной сети, что «желает сил и терпения мирным гражданам по обе стороны и стойкости духа нашим военным».

Заместитель председателя комитета по аграрным вопросам Юлия Оглоблина рассказала о том, как приняла участие в передаче гуманитарной помощи беженцам.

«Сегодня в нашей стране около 100 тысяч людей, покинувших свои дома, бежавших от войны. Сама вчера убедилась, когда встречала жителей Донбасса, как они устали от бомбежек, обстрелов. Эту боль в глазах не передать словами. Люди оставили свою Родину, но сердца их все ещё там, с их мужьями, отцами, братьями. Хочется, чтобы не было войны. Они верят, и мы верим, что скоро они вернутся домой. И это ответ на то, почему президент объявил о специальной военной операции. Чтобы вернуть мирную жизнь на Донбассе и предотвратить нападение на Россию. На протяжении восьми лет гибнут люди в Луганской и Донецкой народных республиках — наш русскоязычный братский народ. Сейчас самое главное — вернуть мир на Украине и защитить людей», — отметила Юлия Оглоблина.

Евгений Нифантьев. «Спецоперация на Украине — единственно верное и очень сложное решение, и я благодарен президенту Путину за его мужество и принципиальность, проявленную при принятии этого решения», — рассказал журналистам член комитета по промышленности и торговле

«Наша страна сделала всё, чтобы сохранить в Европе мир. Мы 8 лет боролись за то, чтобы украинские власти признали право своих граждан на жизнь, на свою ментальность, на свой язык, на право жить в позитивной среде, где людей не делят по сортам. Мы многократно предупреждали, что проводимая Киевом и его западными кураторами политика неминуемо приведёт к трагедии. Нас не слышали. Не слышали по идеологическим ли соображениям, или считали нас недостойными вообще права на поданный голос — этого мы не знаем. Но ситуация деградировала до такой степени, что был риск не только миллионов, и это не преувеличение, возможных жертв на Донбассе, но и риск провоцирования столкновения ядерных держав. Решение о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации на Украине снимает эти риски. Я безусловно считаю, что деструктивная политика стран Запада в отношении России, их пренебрежение нашей безопасностью, полное и откровенное игнорирование законных требований России в этой сфере привели в итоге к этому сложному, но безальтернативному решению президента. В день Защитника Отечества я был вместе с коллегами в Ростове-на-Дону, на пункте пропуска беженцев из Донбасса, мы встречали отправленную со всех концов России гуманитарную помощь. У меня была возможность коротко пообщаться с людьми, вынужденными бежать из своих домов в неизвестность. С детьми, которые по звуку определяют калибр прилетевшего боеприпаса, со стариками, которые не могли сдержать слез, когда увидели ту теплоту и радушие, с которыми их встречала Россия. Такие моменты пробирают до дрожи и не оставляют никаких сомнений в правильности, принятых руководством страны решений», — рассказал Евгений Нифантьев.

Заместитель председателя комитета по молодёжной политике Михаил Киселёв отметил: «Много лет по линии студенческих отрядов я дружу с руководителями и ребятами из отрядов ЛНР и ДНР. Это замечательные, умные, трудолюбивые люди. Они приезжают к нам на слеты, школы, трудятся с нашими ребятами на трудовых проектах, где мы это можем организовать. Иногда я интересовался: «ну как вы там?», они всегда стойко отвечали: «устали, но держимся». Большинство из них уже несколько лет с паспортами России. Как они сами говорили — киевские власти о них давно не заботятся, а только иногда проверяют «стойкость духа» выстрелами и обстрелами. Сегодня меня спрашивают, осознанно ли я сделал выбор, когда голосовал за направление письма от Государственной Думы в адрес Президента России о признании независимости Луганской и Донецкой народных республик. Отвечаю: Да, осознанно. Потому что этих людей должен был кто-то защитить, помочь им восстановить справедливость. Россия — не агрессор, Россия — миротворец! Когда Украина стреляла по своим, убивая мирное население, многие старались этого не замечать. Как только Россия встала на сторону своих граждан и мирного населения на данных территориях, проводя спецоперацию и делая точечные удары только по военной инфраструктуре, все почему-то сменили риторику. Странно как-то, вам не кажется? Я за мир, за настоящий и для всех!»