Москва, 25 февраля 2022, 10:24 — REGNUM Ростуризм в ночь на 1 марта досрочно закроет продажи туров с кешбэком в связи с исчерпанием выделенных на него средств, сообщила журналистам глава ведомства Зарина Догузова.
По ее словам, поэтому окно продаж будет завершено досрочно — в ночь на 1 марта. У всех, кто планировал воспользоваться программой, есть еще несколько дней, чтобы это сделать, заключила она.
Напомним, ранее в Ростуризма сообщили, что программа туристического кешбэка расширяет и географию туров по России, повышает спрос на «непляжные» направления и типы путешествий — экотуризм, активный отдых, круизы и т. д.
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