Москва, , 10:24 — REGNUM В Москве список стартовых площадок реновации пополнится ещё десятью новыми территориями. Об этом заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв, сообщили в Стройкомплексе.

Есть у реновации начало, нет у реновации конца Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его словам, в данный момент стартовые площадки по реновации находятся в разработке, но в марте 2022 года их планируется утвердить.

На этих дополнительных площадках можно будет построить более 190 тыс. кв. метров нового жилья. В новые дома смогут переехать свыше 7 тыс. участников программы реновации.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве с начала реализации программы реновации построено 176 новых жилых домов.

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