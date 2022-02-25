Власти Москвы выделят ещё 10 стартовых площадок для реновации
Москва, 25 февраля, 2022, 10:24 — ИА Регнум. В Москве список стартовых площадок реновации пополнится ещё десятью новыми территориями. Об этом заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв, сообщили в Стройкомплексе.
Александр Горбаруков ИА REGNUM
Есть у реновации начало, нет у реновации конца
По его словам, в данный момент стартовые площадки по реновации находятся в разработке, но в марте 2022 года их планируется утвердить.
На этих дополнительных площадках можно будет построить более 190 тыс. кв. метров нового жилья. В новые дома смогут переехать свыше 7 тыс. участников программы реновации.
Как сообщало ИА REGNUM, в Москве с начала реализации программы реновации построено 176 новых жилых домов.
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