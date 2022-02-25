Омск, , 10:22 — REGNUM Подготовка к паводку стартовала в Омской области, сообщили ИА REGNUM 25 февраля в региональном правительстве.

Паводок Admobninsk.ru

Губернатор региона Александр Бурков подписал распоряжение о проведении противопаводковых мероприятий. Уточняется, что в Омской области насчитывается 120 населённых пунктов в 21 районе, в которых возможны подтопления в период паводка.

По словам министра региональной безопасности Андрея Кондина, запланированы учения по реагированию на чрезвычайные ситуации, связанные с ликвидацией затоплений.

В муниципалитетах, наиболее подверженных возможному затоплению, проводятся проверки. Специалисты оценивают, насколько готовы соответствующие службы, наличие материальных и финансовых резервов, наличие и состояние пунктов временного размещения и так далее.

Также в рамках подготовки к паводку пройдёт проверка систем оповещения населения.

Как сообщало ИА REGNUM, в районах Удмуртии завершаются работы по подготовке водоёмов к прохождению весеннего паводка.

Читайте также: В Удмуртии завершают подготовку водоёмов к паводку