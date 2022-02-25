Нижний Тагил, Свердловская область, 25 февраля, 2022, 10:21 — ИА Регнум. В Свердловской области мошенники выманили у 78-летней гражданки 500 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-группа МУ МВД России «Нижнетагильское».

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Гражданке позвонил неизвестный и заявил, что её сын якобы попал в ДТП и сбил некую женщину. И для «освобождения» его от уголовной ответственности он потребовал деньги.

Женщина послушалась неизвестного и перечислила ему всю сумму. А затем неизвестный ещё названивал ей, требуя новых платежей. Но пенсионерка пояснила, что их у неё больше нет, а затем позвонила сыну и оказалось, что с ним всё в порядке.