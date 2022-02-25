В Белгородской области усилены антитеррористические меры
Белгород, 25 февраля, 2022, 10:23 — ИА Регнум. Антитеррористические меры усилены в больницах, школах, детских садах, учреждениях социальной защиты и на объектах жизнеобеспечения Белгородской области. Об этом после заседания оперативного штаба 25 февраля сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
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Все службы региона работают в усиленном режиме. Сотрудники управляющих компаний подвалы в связи с контрольными антитеррористическими мероприятиями закрывают свободный доступ на чердаки и в подвалы, эта работа продолжится и в выходные дни.
Вячеслав Гладков подчеркнул, что область в полном объёме обеспечена продуктами питания и ГСМ. Тем не менее, власти начнут мероприятия по мониторингу необоснованного роста цен.