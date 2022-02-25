Ростов-на-Дону, 25 февраля, 2022, 10:19 — ИА Регнум. В Ростовской области сократилось число задействованных пунктов временного размещения беженцев из Донбасса. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 25 февраля.

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Так, по данным на 7:00 мск, в 96 пунктах временного размещения приют нашли 6203 человек, эвакуированных из Донецкой и Луганской народных республик. Среди них — 3182 ребенка.

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области развёрнуто более 100 пунктов временного размещения беженцев из Донбасса. Они рассчитаны на 14 тыс. человек.