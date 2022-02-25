Уфа, 25 февраля, 2022, 10:25 — ИА Регнум. Объем интернет-торговли в Башкирии в разрезе средних и крупных компаний увеличился по итогам 2021 года на 42,8% и составил 8,5 млрд рублей. Об этом 25 февраля сообщил министр торговли и услуг Башкирии Алексей Гусев на расширенном заседании коллегии министерства торговли и услуг региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Интернет-торговля

Он сообщил, что за девять месяцев прошлого года инвестиции в основной капитал в сферу торговли выросли на 22,3% и составили 3,1 млрд рублей. При этом объем неналоговых и налоговых поступлений в консолидированный бюджет Башкирии в прошлом году увеличился на 32%.

«Оборот розничной торговли по итогам прошлого года впервые достиг триллионный рубеж. В 2021 году введено более 250 новых торговых объектов. Объем интернет-торговли в республике в разрезе крупных и средних компаний вырос по итогам 2021 года на 42,8% и составил 8,5 млрд рублей», — приводит пресс-служба его слова.

Отмечается, что по результатам прошлого года оптовый товарооборот впервые превысил розничный и составил один триллион 204,1 млрд рублей.

Сообщается, что в прошлом году оборот общественного питания в Башкирии составил 27,3 млрд рублей или 107,8% к уровню 2020 года. В республике функционируют 7,7 тысяч предприятий общественного питания. При этом объем налоговых и неналоговых поступлений по сфере общепита в консолидированный бюджет Башкирии по результатам прошлого года вырос на 14,3%.