Ростов-на-Дону, , 10:18 — REGNUM За прошедшие 24 часа порядка семи тысяч беженцев из республик Донбасса пересекли границу России в Ростовской области. Об этом 25 февраля заявил журналистам замминистра региональной политики и массовых коммуникаций региона Сергей Тюрин.

Пункт приёма беженцев из Донбасса Https://www.volgograd.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Специальная военная операция России по защите Донбасса — трансляция»

«По информации погрануправления ФСБ России по Ростовской области, за истекшие сутки границу пересекли более 7 тысяч граждан», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны Франции Флоранс Парли заявила, что ни у кого в ЕС и США нет желания вступать в войну с Россией.