Пекин, 25 февраля, 2022, 10:15 — ИА Регнум. Китайские военные проведут Седьмой Международный форум по военной медицине Великой Китайской стены в Пекине с 24 по 27 марта, сообщил представитель вооруженных сил страны, передает агентство Синьхуа.

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Военно-медицинские эксперты из более чем 10 стран, включая Россию, Сербию и Пакистан, а также из Международного комитета Красного Креста были приглашены для участия в форуме, который будет проходить как онлайн, так и оффлайн, сообщил пресс-секретарь Министерства обороны КНР Тань Кэфэй.

По словам Таня, форум будет включать пять подфорумов, посвященных таким темам, как пограничное лечение на поле боя, профилактика новых инфекционных заболеваний и борьба с ними, а также международная чрезвычайная помощь в случае стихийных бедствий.