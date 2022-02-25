Липецк, 25 февраля, 2022, 10:15 — ИА Регнум. Около 300 детей из Донбасса продолжат учёбу в Липецкой области. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, сейчас принимаются заявления от родителей, а обучение начнётся с 28 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM Школа

Школы выбраны по принципу территориальной близости к пунктам временного размещения. Те, кто проживает в «Лесной сказке», будут учиться в селе Карамышево Грязинского района. Школьники, которые оказались в «Клёне», на занятия отправятся в задонскую гимназию «Новое поколение». Детей будут возить в школы и обратно. Все школьники будут обеспечены горячим питанием и учебниками. Дошкольников примут в детсады.

Сейчас с детьми работают психологи Центра «СемьЯ» и волонтёры. В ближайшее время в пункты временного размещения приедут специалисты.