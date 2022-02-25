Ташкент, 25 февраля, 2022, 10:14 — ИА Регнум. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев ознакомился в городе Нукусе (Каракалпакия) с деятельностью ситуационного центра инвестиционных проектов. Об этом 25 февраля сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Иван Шилов ИА REGNUM Шавкат Мирзиёев

«Центр представляет собой единую систему формирования, реализации и мониторинга бизнес-проектов. Здесь оперативно взаимодействуют министерства, ведомства, регионы и организации по принципу «единое окно», — говорится в сообщении.

Сообщается, что в центре действуют три группы — региональных проектов, стратегического развития и оперативного содействия предпринимателям.

«Также, создан Совет предпринимателей, который обсуждает с проектными группами новые идеи и предложения, привлекает деловых людей к их реализации, а специалисты министерства инвестиций и внешней торговли и Торгово-промышленной палаты разрабатывают и предлагают населению готовые проекты с учетом специфики региона», — говорится в сообщении.

Сообщается, что за центром закреплены представители ведущих отраслей промышленности. «Президенту представлена информация о запланированных отраслевых проектах для Каракалпакстана», — говорится в сообщении.