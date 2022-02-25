Пекин, , 10:13 — REGNUM В общей сложности 1273 беглеца были возвращены в Китай в 2021 году в результате глобальной кампании страны по розыску лиц, подозреваемых в совершении преступлений, связанных с исполнением служебных обязанностей, сообщил главный орган Китая по борьбе со взяточничеством, передает 24 февраля агентство Синьхуа.

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Среди этого числа были 22 лица, скрывающиеся от правосудия, и было возвращено более 16,74 млрд юаней (около $2,64 млрд) незаконных средств, согласно отчету о работе, опубликованному Центральной комиссией КПК по проверке дисциплины (CCDI).

В 2021 году органы дисциплинарной инспекции и надзора рассмотрели более 125 000 дел, связанных с коррупцией и неправомерными действиями, связанными с обеспечением средств к существованию людей, назначив партийные и административные дисциплинарные наказания 115 000 лицам, говорится в докладе.

Согласно отчету о работе, было рассмотрено в общей сложности 9 931 дело, связанное с «защитными зонтиками», укрывающими преступные силы, при этом к 9 569 лицам были применены санкции и 1037 переданы органам прокуратуры. 24 февраля исполнился год с тех пор, как 24 февраля 2021 года была запущена кампания по розыску беглецов под кодовым названием «Sky Net 2021».