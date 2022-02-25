Ярославль, 25 февраля, 2022, 10:12 — ИА Регнум. Ярославское управление Росреестра отказалось разделить земельный участок на площади Волкова, выделенный для строительства торгового центра, на четыре отдельных. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на решение арбитражного суда.

Площадь Волкова в Ярославле

Как ранее сообщало ИА REGNUM, компания «Спектр» планировала построить на этом месте торговый центр с подземной частью, для чего земля была взята в аренду у мэрии. Однако по различным причинам строительство не состоялось.

Между тем «Спектр», по всей вероятности, не оставляет планов использования земли. В 2021 году в управление Росреестра были представлены документы о разделе участка на 4 самостоятельных. Ранее ИА сообщало о планах по межеванию участка. Тогда в документах говорилось, что образование новых участков нужно «для реального и эффективного их использования». Вид разрешенного использования участка — «для строительства многофункционального культурно-развлекательного и торгового комплекса с инженерными коммуникациями».

Между тем Росреестр посчитал, что образование новых участков ведет к «чересполосице», что противоречит Земельному кодексу. АО «Спектр» обжаловало это решение в арбитражном суде, но получило отказ.

«В данном случае из представленного межевого плана и схемы расположения земельных участков видно, что земельный участок с кадастровым номером по краям не примыкает к смежным земельным участкам и имеет пересечение с земельным участком с кадастровым номером 76:23:000000:628. Доводы Росреестра о том, что такой раздел ведет к чересполосице обоснован. Доказательства обратного суду не представлены», — говорится в решении Арбитражного суда Ярославской области.

Решение ярославского суда может быть обжаловано. Ранее власти города и области не раз заявляли, что строительство на площади Волкова не планируется.