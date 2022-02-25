Пекин, 25 февраля, 2022, 10:10 — ИА Регнум. Китайская полиция задержала 52 подозреваемых, причастных к производству и продаже поддельных или некачественных лекарств, в рамках правоохранительной кампании, начатой в январе этого года, сообщило Министерство общественной безопасности Китая, передает 25 февраля агентство Синьхуа.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Китай

По данным министерства, в ходе кампании было раскрыто 22 преступных притона, где происходила подобная деятельность. Объем денежных средств, задействованных в раскрытых делах, составила более 270 млн юаней (около $42,6 млн).

Китайские полицейские с 2019 года активно борются с преступной деятельностью, связанной с поддельными лекарствами. К настоящему времени было раскрыто более 12 000 дел и арестовано 17 000 подозреваемых.

Полицейские департаменты будут продолжать пресекать подобную преступную деятельность, чтобы обеспечить безопасность лекарств для населения, заявил представитель министерства.