Благовещенск, , 10:18 — REGNUM В Приамурье снижаются темпы прироста заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом заявила на заседании оперативного штаба главный санитарный врач региона Ольга Курганова, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 25 февраля в пресс-службе правительства Амурской области.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Начинается фаза стабилизации, отметила руководитель управления Роспотребнадзора.

«Мы можем констатировать уменьшение темпов прироста заболеваемости. Это благоприятный признак», — сказала Ольга Курганова.

За неделю коронавирусом заболел 3 481 житель Благовещенска, на прошлой — более 4 тыс. человек. Теперь инфекция распространилась за пределы столицы Приамурья. Более 99% пациентов с COVID-19 переносят болеют в форме ОРВИ. В области сократилось количество случаев заболевания пневмонией.

Как сообщало ИА REGNUM, показатель заболеваемости ОРВИ в Амурской области выше эпидемиологических нормативов на 66,9% и превышает среднемноголетний в 4,4 раза. Среди взрослых эпидпорог превышен почти в три раза, дети болеют в пределах нормы.