Ташкент, , 10:09 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил место строительства будущей ветряной электростанции в Каракалпакии, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Шавкат Мирзиёев Kremlin.ru

Отмечается, что единственная в Каракалпакстане электростанция — Тахиаташская ТЭС — была построена 65 лет назад и не могла удовлетворить потребности региона.

В этой связи начинается строительство новой, экологически чистой электростанции мощностью 360 миллионов киловатт-часов.

Проект будет финансироваться за счет прямых иностранных инвестиций в размере 108 миллионов долларов.

«Когда проект будет запущен, можно будет обеспечить электроэнергией 110 тысяч домохозяйств. Это позволит экономить 106 миллионов кубометров природного газа в год», — говорится в сообщении.

«У Каракалпакстана трудолюбивый народ, богатая земля. Теперь и ветры этого края будут приносить пользу экономике. Если мы скажем, что собираемся строить крупные предприятия, наши партнеры сначала спросят: «Есть ли у вас есть энергия, дороги, инфраструктура?» Поэтому строительство ветряной электростанции мощностью 100 мегаватт станет дополнительным подспорьем для экономики региона», — подчеркнул Шавкат Мирзиёев.