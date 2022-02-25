Джакарта, , 10:08 — REGNUM По данным агентства метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии, два человека погибли и 20 получили ранения в результате землетрясения на западе Суматры, сообщает CNN Indonesia.

Землетрясение Smchealth.org

«Мы только что получили информацию о том, что есть жертвы, а именно в округе Западный Пасаман», — говорится в заявлении агентства метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии.

Напомним, ранее в Индонезии произошло тектоническое землетрясение магнитудой 6,2 на западе Суматры.

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