Джакарта, 25 февраля, 2022, 10:08 — ИА Регнум. По данным агентства метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии, два человека погибли и 20 получили ранения в результате землетрясения на западе Суматры, сообщает CNN Indonesia.

Smchealth.org Землетрясение

«Мы только что получили информацию о том, что есть жертвы, а именно в округе Западный Пасаман», — говорится в заявлении агентства метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии.

Напомним, ранее в Индонезии произошло тектоническое землетрясение магнитудой 6,2 на западе Суматры.