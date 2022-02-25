Канберра, , 10:11 — REGNUM После того, как Вооруженные силы России начали спецоперацию на территории соседней Украины в МИД Китая заявили, что у Кремля есть серьезные опасения по поводу гарантий безопасности и что у российского руководства есть все законные основания опасаться своего западного соседа. 25 февраля премьер-министр Австралии Скотт Моррисон категорически отверг данные заявления, передает телеканал Nine News.

Австралия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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Премьер-министр Австралии заявил, что в «конфликте» якобы виновата только Россия.

«Разговоры о том, что у России есть какой-то связанный с ее безопасностью предлог, который был предложен китайским правительством для этого вторжения, совершенно неприемлемы», — сказал Моррисон.

В Австралии также опасаются, что спецоперация России на Украине будет сочтено в Китае как повод для «вторжения на Тайвань».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава России Владимир Путин в своём обращении пояснил, что военная спецоперация России направлена на защиту населения Донбасса от издевательств и геноцида со стороны киевского режима. Россия при этом не намерена оккупировать украинские территории, отметил он.

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