Донецк, , 10:07 — REGNUM Украинские боевики обстреляли населённый пункт Пантелеймоновка, который находится на территории Донецкой Народной Республики (ДНР), с применением артиллерии калибром 122 мм. Об этом 25 февраля сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрел Mil.gov.ua

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Уточняется, что ВСУ произвели обстрел Пантелеймоновки в 09:38 (совпадает с мск) и в ходе него ими было выпущено пять снарядов калибром 122 мм, запрещенных Минскими соглашениями.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее из-за обстрела украинских боевиков в районе поселка Комарова под Горловкой остановили работу 19 трансформаторных подстанций, в результате чего свыше 1500 домов оказались обесточены.