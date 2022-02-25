Москва, , 10:07 — REGNUM Платежи внутри России будут продолжать работать даже отключении страны от международной межбанковской системы SWIFT. Об этом сообщил исполнительный директор Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Павел Шуст.

Логотип платёжной системы SWIFT Swift.com

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По его словам, российские банки используют российский аналог, СПФС — это система замкнута внутри страны, и поэтому отключить ее извне невозможно. В связи с этим санкции не окажут немедленного влияния на потребителей и на экономическую жизнь внутри страны, уточнил эксперт.

«Розничные платежи будут осуществляться, зарплаты выплачиваться на банковские счета, будут работать POS-терминалы и платежные карты. Банки тем временем будут активно искать альтернативы SWIFT для поддержания трансграничных платежей, чтобы импортеры и экспортеры могли продолжать работу в нормальном режиме», — цитируют его РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ряд стран настаивает на принятии обеих санкционных мер, в частности, за отключение России от SWIFT выступила Германия. Однако конкретного решения по такому варианту третьего пакета санкций пока нет.