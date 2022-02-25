Мадрид, , 10:05 — REGNUM Министерство иностранных дел Испании рекомендует своим гражданам воздержаться от поездок на Украину и не посещать эту страну «ни при каких обстоятельствах», а испанцам, находящимся в этой стране, следует «оставаться в безопасном месте» и связаться с испанскими властями. Об этом пишет агентство EFE со ссылкой на страницу сайта с советами испанским путешественникам.

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Ведомство также рекомендовало своим гражданам покинуть Украину «как можно скорее».

По словам председателя правительства Испании Педро Санчеса, по состоянию на 24 февраля на Украине находились 436 испанцев, из которых 100 уже вернулись, и осталось ещё 320, к которым можно добавить неопределенное количество временно находящихся в этой стране бизнесменов.