Оренбург, , 10:05 — REGNUM В Оренбурге из-за тумана произошла задержка авиарейсов из Казани, Екатеринбурга, Москвы и Худжанда (Таджикистан). Об этом сообщают СМИ.

Туман Andrey Filippov

По оперативным данным, время задержки составляет более двух часов. Из-за неблагоприятных погодных условий самолёты не могут приземлиться в оренбургском аэропорту, а также покинуть аэродром. В частности, пассажиры ожидают вылета из Оренбурга в Казань, Екатеринбург и Москву (Шереметьево).

Стоит отметить, вечером 24 февраля и утром 25 февраля в Оренбурге наблюдался плотный туман. Ранее синоптики предупреждали о том, что благодаря южным и влажным потокам воздушных масс в регионе сохранится по-весеннему тёплая погода, что создаст благоприятные условия для образования туманов.