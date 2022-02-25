Канберра, 25 февраля, 2022, 10:12 — ИА Регнум. 24 февраля вооруженные силы России начали спецоперацию по защите Донбасса и установлению мира. В свою очередь министр обороны Австралии Питер Даттон не считает, что президент России Владимир Путин «пойдет дальше и будет вступать в военное столкновение со странами НАТО». Об этом он заявил в эксклюзивном интервью 25 февраля в эфире телеканала Nine News.

Kremlin.ru Владимир Путин

Следите за развитием событий в трансляции: «Специальная военная операция России по защите Донбасса — трансляция»

"Сейчас мы видим только первые часы этого конфликта. Но страны НАТО вокруг Украины очень внимательно следят за ним … Я не думаю, что Путин хочет вступить в конфликт с НАТО или странами НАТО, но он верит, что территория Украины должна быть частью России, и это его явное намерение», — заявил министр.

Даттон отметил, что в данный момент маловероятно, что Путин прикажет своим войскам пройти через Украину в другие европейские страны.

«Он знает, что, если он вторгнется, например, на Польшу, последует реакция, и она будет справедливой со стороны НАТО. Последует осуждение, это будет шокирующим поступком, и в данный момент речь об этом не идет», — заявил Даттон.