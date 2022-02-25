Тюмень, , 10:03 — REGNUM В Тюменской области ищут стропальщика на зарплату 800 тыс. рублей в месяц. Об этом сообщает «Вслух.ру».

Рабочий Иван Шилов © ИА REGNUM

Стропальщика ищет частная компания для работы по вахтовому методу на Харампурском нефтегазоконденсатном месторождении на Ямале. Помимо высокой зарплаты работнику обещают жильё и питание.

От стропальщика требуется стаж работы, наличие квалификационного удостоверения и готовность работать в суровых условиях Крайнего Севера.

Как отмечает издание, в целом по Тюменской области стропальщикам предлагается зарплата в 31 тыс. рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в В Тюменской области за 2021 год на 14,5% увеличилось число трудящихся в сфере малого и среднего бизнеса.

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