Канберра, 25 февраля, 2022, 10:05 — ИА Регнум. 25 февраля во время пресс-конференции лидер Лейбористской партии Австралии Энтони Альбаниз поддержал правительство своей страны под руководством Скотта Моррисона, выразив удовлетворение введением новых экономических санкций против российских банков и других финансовых институтов за спецоперацию на Украине, передает телеканал Nine News.

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«Абсолютно необходимо, чтобы все страны, которые являются демократическими и ценят уважение национального суверенитета, приняли меры в поддержку народа Украины», — сказал Альбаниз.

Теневой министр иностранных дел Пенни Вонг также поддержала это решение.

«Мы действительно готовы выразить консенсус, чтобы поддержать объявленные санкции», — сказала Вонг.

По словам руководства Лейбористкой партии, санкционные пакеты против России за спецоперацию на Украине будут поддержаны обеими блоками в парламенте.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава России Владимир Путин в своём обращении пояснил, что военная спецоперация России направлена на защиту населения Донбасса от издевательств и геноцида со стороны киевского режима. Россия при этом не намерена оккупировать украинские территории, отметил он.