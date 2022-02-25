Чита, 25 февраля, 2022, 10:01 — ИА Регнум. Прокуратура Забайкальского края по итогам проверки подтвердила факт задержки выплат педагогическим работникам вознаграждения за классное руководство. Об этом сегодня, 25 февраля, сообщает телеграм-канал надзорного органа.

Дарья Антонова ИА REGNUM Педагог

Установлено, что соглашение о предоставлении из федерального бюджета субсидии Забайкальскому краю на осуществление указанных выплат заключено 20 декабря 2021 г. Вместе с тем работа по заключению аналогичных соглашений региональным министерством образования и науки с муниципальными районами и городскими округами края начата только 25 января 2022 г. Проекты соглашений подписаны муниципальными образованиями в период с 1 по 7 февраля 2022 г.

В результате распределение межбюджетных трансфертов из средств федерального бюджета осуществлено министерством 9 февраля, из регионального — в период с 11 по 16 февраля 2022 г.

По состоянию на 17 февраля 2022 г. из 154,8 млн рублей муниципальными районами и округами с учетом поэтапного поступления денежных средств освоено лишь 63,5 млн рублей. Частично или полностью не освоены денежные средства в 26 муниципальных образованиях.

В связи с этим накануне, 24 февраля, первый заместитель прокурора Забайкальского края Эдуард Мухаметов внес в министерство образования и науки Забайкальского края представление и потребовал принять конкретные меры к устранению допущенных нарушений законодательства, причин и условий, им способствующих, а также рассмотреть вопрос о привлечении виновных в допущенных нарушениях лиц к дисциплинарной ответственности.

Как сообщало ИА REGNUM, решение о данных выплатах принято по поручению Президента России Владимира Путина. Величина вознаграждения составляет 5 тысяч рублей в месяц. При этом за педагогами сохранятся ранее установленные региональные компенсации.

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