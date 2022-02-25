Канберра, , 10:02 — REGNUM 24 февраля премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил о введении санкций против России за «агрессивные действия» против соседней страны. Тогда же стало известно, что персональные санкции были введены против восьми высших российских чиновников. Однако даже 25 февраля премьер-министр Австралии во время очередной пресс-конференции не назвал их имена, передает телеканал Nine News.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон

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Моррисон ограничился лишь заявлением, что все восемь граждан России входят в Совбез. По его словам, США и Великобритания уже ввели против них санкции.

«Мы будем и дальше вносить новые лица в данный список», — заявил Моррисон.

Более того, австралийский премьер-министр отметил, что помимо пять крупных российских банков, и другие финансовые учреждения могут подпасть под жесткие ограничения.

Ранее пресс-секретарь Моррисона заявил, что между его начальников и премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем состоялся телефонный разговор.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава России Владимир Путин в своём обращении пояснил, что военная спецоперация России направлена на защиту населения Донбасса от издевательств и геноцида со стороны киевского режима. Россия при этом не намерена оккупировать украинские территории, отметил он.

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