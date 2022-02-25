Тутаев, Ярославская область, 25 февраля 2022, 10:02 — REGNUM В Тутаеве на заводе по производству мороженого нет превышения предельно допустимой концентрации аммиака. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Тутаевского района.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в результате схода снега на заводе по производству мороженого в Тутаеве был повреждён трубопровод со сжиженным аммиаком. При допустимой норме концентрации в 20 миллиграмм на 1 кубометр к моменту прибытия спасателей концентрация достигала 1280 миллиграмм на 1 кубометр.
25 февраля власти Тутаевского района заявили, что превышения предельно допустимой концентрации в самом городе не выявлено.
Замеры были проведены при помощи современного оборудования экспресс-методом.
Читайте ранее в этом сюжете: В Ярославской области из-за схода снега началась утечка аммиака на заводе