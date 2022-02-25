Тутаев, Ярославская область, 25 февраля, 2022, 10:02 — ИА Регнум. В Тутаеве на заводе по производству мороженого нет превышения предельно допустимой концентрации аммиака. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Тутаевского района.

Vk.com/tutaevadm Передвижная эколаборатория

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в результате схода снега на заводе по производству мороженого в Тутаеве был повреждён трубопровод со сжиженным аммиаком. При допустимой норме концентрации в 20 миллиграмм на 1 кубометр к моменту прибытия спасателей концентрация достигала 1280 миллиграмм на 1 кубометр.

25 февраля власти Тутаевского района заявили, что превышения предельно допустимой концентрации в самом городе не выявлено.

«Мобильная эколаборатория регионального Центра охраны окружающей среды проверила качество воздуха в жилой зоне Тутаева на улице Терешковой, в районе домов №15 и 17а, недалеко от которых расположена фабрика мороженого. Накануне на объекте обрушилась кровля помещения для погрузочно-разгрузочных работ. В результате обрушения произошло повреждение воздухоохладителя холодильной установки, пострадавших нет. Специалисты эколаборатории сделали замеры на аммиак. По результатам проверки с учетом направления ветра отмечено, что концентрация аммиака в воздухе в районе происшествия не превышает предельно допустимых норм», — пояснили текущую ситуацию в пресс-службе района.

Замеры были проведены при помощи современного оборудования экспресс-методом.