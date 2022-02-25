Сочи, Краснодарский край, 25 февраля, 2022, 09:56 — ИА Регнум. Аэропорт Сочи работает в штатном режиме, об этом сообщили в пресс-службе администрации города 25 февраля.

Aer.aero Аэропорт в Сочи

«Аэропорт Сочи вошёл в расписание. Ситуация полностью нормализовалась. Отложенных и задержанных рейсов больше нет», — цитирует пресс-службу «Интерфакс».

Ранее глава администрации Сочи Алексей Копайгородский сообщил, что 24 февраля из аэропорта улетели 17 рейсов — 1700 человек, еще 12 рейсов оставались на регистрации.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля, Росавиация заявила о приостановке работы ряда крупных аэропортов до 2 марта — под ограничения попали аэропорты Ростова-на-Дону, Краснодара, Анапы, Геленджика, Элисты, Липецка, Белгорода, Брянска, Курска, Воронежа, Симферополя.