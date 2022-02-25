Астана, 25 февраля, 2022, 09:56 — ИА Регнум. Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в 2021 году достигли рекордных социально-экономических показателей, заявил 25 февраля премьер-министр РФ Михаил Мишустин в Нур-Султане на заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе.

Иван Шилов ИА REGNUM Мишустин

По его словам, в январе-ноябре 2021 года рост совокупного ВВП стран приблизился к 4,5%, а объём товарооборота увеличился почти на треть. На 42,5% вырос экспорт союзной продукции, взаимная торговля показала рост 18%, внешняя — 26%.

Кроме того, по данным за 11 месяцев 2021 года выросло промышленное производство ЕАЭС — на 5%.

«Наш основной ориентир — это реализация стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года. План действий включает свыше 200 мероприятий», — сказал Мишустин.