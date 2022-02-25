Рязань, 25 февраля 2022, 09:58 — REGNUM Новый подрядчик завершит капитальный ремонт детской школы искусств в Новомичуринске Рязанской области. Контракты с недобросовестными строителями следует расторгать незамедлительно, заявил 24 февраля губернатор Николай Любимов.
Первый подрядчик выиграл аукцион на проведение капремонта школы искусств, изначально снизив стоимость контракта на 30%. Через 1,5 месяца работы практически прекратились, администрация района расторгла контракт. Однако на завершение ремонта новому подрядчику требуется дополнительное финансирование.
Обновлённую ДШИ планируют сдать в эксплуатацию до 25 августа 2022 года.