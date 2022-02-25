Рязань, 25 февраля, 2022, 09:58 — ИА Регнум. Новый подрядчик завершит капитальный ремонт детской школы искусств в Новомичуринске Рязанской области. Контракты с недобросовестными строителями следует расторгать незамедлительно, заявил 24 февраля губернатор Николай Любимов.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Капитальный ремонт

Первый подрядчик выиграл аукцион на проведение капремонта школы искусств, изначально снизив стоимость контракта на 30%. Через 1,5 месяца работы практически прекратились, администрация района расторгла контракт. Однако на завершение ремонта новому подрядчику требуется дополнительное финансирование.

«Сейчас средства найдены, смета на завершение капремонта готова. На подобные ситуации нам следует реагировать максимально быстро. Любой подрядчик должен знать, что в случае начала сбоя в работе контракты с ним будут расторгнуты незамедлительно. При первых же подозрениях на попытки нечестного участия в торгах надо оперативно подключать правоохранительные органы, сигнализировать им, а не дожидаться, когда ситуация полностью зайдёт в тупик», — написал губернатор на своей странице в социальной сети.

Обновлённую ДШИ планируют сдать в эксплуатацию до 25 августа 2022 года.