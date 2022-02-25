Сеул, 25 февраля, 2022, 09:53 — ИА Регнум. В 2021 году площадь пахотных земель в Южной Корее составила 1,55 млн га, что на 1,2% или 18 тыс. га меньше, чем в 2020 году. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на Статистическую службу страны.

Рисовые поля

Согласно опубликованным данным, площадь пахотных земель в стране продолжает сокращаться с 2013 года из-за сокращения посевов риса на волне снижения его потребления.

Посевная площадь риса сократилась на 5,3%, до 780,4 тыс. га. Отмечается, что на посевную площадь риса приходится 50,5% общей площади пахотных земель страны.

Общая площадь земель под посевы зерновых культур, помимо риса, составила 766,2 тыс. га, что на 3,4% больше, чем год назад.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году потребление риса на душу населения в Южной Корее составило 56,9 кг, что на 0,8 кг или 1,4% меньше, чем в 2020 году.

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