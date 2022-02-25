Ростов-на-Дону, 25 февраля, 2022, 09:53 — ИА Регнум. Трое горняков, оказавшиеся за завалами после обрушения на шахте в Ростовской области, живы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России 25 февраля.

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«Ведётся спасательная операция. Трое работников [шахты «Обуховская»] живы, связь с ними установлена», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, что инцидент на шахте в Красносулинском районе произошёл утром 25 февраля. На месте работают спасатели.