Москва, , 09:52 — REGNUM Столичные школы теперь смогут пополнять информацию в портфолио своих учеников о достижениях в разных сферах в «Московской электронной школе» («МЭШ»), сообщается на портале мэра столицы.

Московская электронная школа (МЭШ) Mos.ru

Ранее загружать информацию, прикрепляя файлы, и указывать связь между достижениями школьников в различных сферах могли только сами ученики и их родители.

Теперь, когда школы смогут вносить данные в раздел «Портфолио», картина успехов школьника в учебе, творчестве, спорте, науке и общественной деятельности станет более полной и информативной.

В портфолио можно отмечать участие учащихся школ Москвы в олимпиадах, научно-исследовательских конференциях, военно-патриотических мероприятиях и указывать посещение учреждений культуры.

Как сообщало ИА REGNUM, в библиотеке МЭШ стали доступны материалы классного часа «Снятию блокады Ленинграда посвящается».

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