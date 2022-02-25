Пермь, , 09:51 — REGNUM В Пермском крае полиция проводит проверку по факту смертельного ДТП, которое произошло ночью 24 февраля. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным ведомства, на трассе Пермь — Ильинский столкнулись два автомобиля «Лада Веста». Жертвами аварии стали четыре человека: оба водителя и две женщины-пассажирки. Кроме этого, травмы получили мужчина и пятилетний ребенок. Они госпитализированы.

Известно, что мужчина 1987 года рождения, управляя машиной, по неустановленной пока причине, допустил выезд на полосу встречного движения. В настоящее время автоинспекторы устанавливают все обстоятельства случившегося.