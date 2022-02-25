Канберра, , 09:55 — REGNUM Спецоперация России на Украине безусловно повлияет на глобальные финансовые рынки, и хотя Австралия находится дальше от конфликта, она не застрахована от внутренних экономических потерь. По оценкам экономистов, есть три основных товара, которые, скорее всего, поднимутся в цене: бензин, зерно и алюминий. Об этом 25 февраля сообщил телеканал Nine News.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

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Цена на сырую нефть неуклонно росла в последние месяцы и на этой неделе уже превысила 100 долларов США за баррель. Поскольку Австралия производит у себя на континенте очень мало нефти, цены на бензин в стране будут продолжать расти.

Цена на зерно также может возрасти, поскольку Украина и Россия производят почти 25% данного товара в мире. Однако, в отличие от нефти, Австралия выращивает много зерна, поэтому в стране воздействие войны в Европе может не ощущаться так болезненно.

Алюминий — еще один товар, цену на который, вероятно, повлияют война и санкции, введенные против России, считают экономисты.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава России Владимир Путин в своём обращении пояснил, что военная спецоперация России направлена на защиту населения Донбасса от издевательств и геноцида со стороны киевского режима. Россия при этом не намерена оккупировать украинские территории, отметил он.

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