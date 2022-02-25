Мегион, Югра, 25 февраля, 2022, 09:50 — ИА Регнум. В Югре строительная организация оштрафована на 20 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Smi93.ru Строительства многоэтажек

Установлено, что в 2019 году представитель ООО «Профстройгарант» передал инспектору Жилстройнадзора в Мегионе взятку в в размере более двух миллионов рублей за изготовление и выдачу подложного заключения о соответствии построенного многоквартирного дома нормативным требованиям. На основании фиктивного заключения дом введён в эксплуатацию.

В отношении ООО «Профстройгарант» было возбуждено административное производство по ч. 2 ст. 19.28 КоАП («Незаконное вознаграждение от имени юридического лица, совершенное в крупном размере»). Суд назначил застройщику штраф в размере 20 млн рублей. На банковские счета предприятия наложен арест.

В отношении инспектора Жилстройнадзора Югры возбуждено дело по ч. 1 ст. 292 УК РФ («Служебный подлог»), ч. 1 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями») и ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»), а представитель ООО «Профстройгарант» обвиняется в даче взятки.