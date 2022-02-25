Иркутск, , 09:50 — REGNUM Временный амбулаторный центр диагностики и лечения респираторных инфекций, который был организован в иркутском Сибэкспоцентре по поручению губернатора региона Игоря Кобзева, завершит свою работу 28 февраля. Как пояснила 25 февраля осуществляющая полномочия министра здравоохранения Иркутской области Анна Данилова, в начале месяца в центре было до тысячи обращений за день, сейчас — до 150 человек.

Вакцинация Permkrai.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: в ожидании сигнала на снижение — трансляция»

«За время работы центра в него обратилось более шести тысяч человек. Ежедневно там работает 99 медицинских работников со всех поликлиник Иркутска. Жители не только имеют возможность сделать тест на ковид, но и получить препараты для лечения в амбулаторных условиях.

На сегодняшний день центром выдано более двух тысяч упаковок «Арбидола», полутора тысяч флаконов «Грипферона», 145 упаковок «Коронавира» и других лекарств. Но учитывая, что в настоящее время снизилось количество обращающихся во временный амбулаторный центр, принято решение завершить его работу 28 февраля», — пояснила Анна Данилова.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2021 года связи со значительным ухудшением ситуации с распространением коронавируса и необходимостью массовой вакцинации Сибэкспоцентр в Иркутске превратился в огромный мобильный прививочный пункт от COVID-19. В помещении установлено пять кабинок для проведения вакцинации, зона ожидания, электронная очередь, а также территория отдыха, где пациенты смогут провести некоторое время после процедуры.

Читайте также: В Приангарье открыли мобильный пункт вакцинации от COVID-19 на 500 человек

Также напомним, что из-за «Омикрона» эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области остаётся напряжённой: на 25 февраля 2022 года число жертв COVID-19 в Приангарье достигло 7982 человек, причём 14 (-2) из них погибли за последние сутки.

Читайте также: Ещё более 4,5 тысячи жителей Приангарья победили COVID-19