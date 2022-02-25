Омск, , 09:50 — REGNUM Предпринимаемые властями меры по стабилизации эпидемиологической ситуации дают результаты, сообщили ИА REGNUM 25 февраля в правительстве Омской области.

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Так, благодаря «каникулам» для школьников снизился уровень заболеваемости COVID-19 среди детей и подростков. 28 февраля стационар Городской детской клинической больницы № 2 им. В. П. Бисяриной вернётся к обычному режиму работы. Ранее он был перепрофилирован под лечение коронавирусной инфекции.

Кроме того, по прямому назначению начнёт работать родильный дом № 4 на ул. 3-я Транспортная, 7.

Снизилась нагрузка и на поликлиническое звено.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 24 февраля в Омской области подтверждено 187 495 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 166 623 человека.

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