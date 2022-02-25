Уфа, , 09:53 — REGNUM Прямой авиарейс из Уфы в Ташкент могут открыть в 2022 году. Об этом сообщает пресс-служба правительства Башкирии.

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Данный вопрос был рассмотрен на встрече главы Башкирии Радия Хабирова с чрезвычайным и полномочным послом Узбекистана в России Ботиржоном Асадовым в Уфе.

«Вы представляете очень близкую нам по культуре республику, с которой мы хотим развивать двусторонние отношения во всех отраслях экономики и социальной сферы. Мы благодарны, что в разгар пандемии коронавируса ваши предприятия поставляли в Башкортостан сырьё для производства марлевых масок. Так и должно быть в тяжёлые времена. Наша общая задача — развивать и укреплять взаимовыгодное сотрудничество», — приводит пресс-служба слова главы Башкирии Радия Хабирова.

Хабиров и Асадов также обсудили перспективы визита официальной делегации Башкирии в мае 2022 года в Узбекистан. Также была достигнута договоренность об организации на базе торгово-промышленной палаты Башкирии постоянно действующей площадки для встреч и обсуждений предпринимателей двух республик.

Отмечается, что также планируется по согласованию с Росавиацией открыть в текущем году прямой авиарейс по маршруту Уфа-Ташкент.