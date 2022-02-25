Астана, 25 февраля, 2022, 09:48 — ИА Регнум. Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) остаются вместе при любых обстоятельствах и стараются укреплять свое сотрудничество, несмотря на попытки Запада их разъединить. Об этом 25 февраля заявил председатель правительства России Михаил Мишустин в ходе заседания Евразийского межправительственного совета в Нур-Султане.

Иван Шилов ИА REGNUM Мишустин

По словам главы правительства РФ, в настоящее время страны союза продолжают рассматривать приоритетные вопросы евразийской интеграции и принимать решения, необходимые для развития торгово-экономических и гуманитарных связей, повышения качества жизни и благосостояния жителей стран ЕЭАС, что в текущей ситуации является особенно важным.

«Сегодняшняя встреча — лучшее подтверждение тому, что при любых обстоятельствах мы вместе и сообща стремимся укреплять сотрудничество по всем направлениям, несмотря на внешнее давление и попытки западных стран нас разобщить», — сказал он.

Как сообщало, ранее премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов заявил, что для стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) главными вызовами продолжают быть геополитическая напряженность и высокая инфляция.